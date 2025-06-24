Два автомобиля серьезно пострадали в ДТП в Приморье

Во Владивостоке на улице Маковского произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, где автомобиль Nissan Juke, выехавший со второстепенной дороги, внезапно оказался на пути автомобиля Honda Vezel. Об этом написал сайт vostokmedia.com.
В результате столкновения автомобили получили значительные повреждения, однако, к счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Поврежденный транспорт эвакуирован с места происшествия специализированной техникой.
Очевидцы отмечают, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя Nissan Juke, который не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество в движении. В итоге участникам ДТП пришлось оплатить дорогостоящий ремонт машин и эвакуацию.
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