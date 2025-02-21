Очевидец ДТП с электричкой в Дубне: водитель Lada Largus не пытался остановиться

Утром в городском округе Дубна столкнулись электричка и легковой автомобиль Lada Largus. Водитель машины погиб на месте. О том, как все произошло, рассказал 360.ru очевидец происшествия, ехавший в автомобиле следом.

Собеседник 360.ru заранее обратил внимание на начавший работать светофор и стал притормаживать. Водитель «Лады», однако, не снизил скорость и продолжил движение. Его не смутили ни находящийся в 100 метрах от переезда пост ГАИ, ни поезд, уже показавшийся из-за леса.

«Я остановился и все-таки надеялся, что он на „Ларгусе“ увидит эту электричку и проскочит переезд. Думаю: как-то он странно едет, сейчас его либо сотрудники ДПС остановят, либо электричка», — рассказал очевидец.

Он и вызвал экстренные службы сразу после столкновения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. Свою проверку проводит и транспортная прокуратура.