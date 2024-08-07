ДТП, в котором пострадали три человека, произошло в Пензенской области

Авария, в которой пострадали 20-летний водитель, 19-летний пассажир и мальчик, произошла накануне между селами Земетчино и Раево в Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по региону.

На шестом километре трассы водитель ВАЗ не справился с управлением и слетел с дороги в кювет, в результате чего машина перевернулась. Водителю оказали помощь на месте и отпустили домой, а двух пассажиров доставили с травмами в больницу.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.