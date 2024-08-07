Сегодня 15:30 ДТП, в котором пострадали три человека, произошло в Пензенской области
Авария, в которой пострадали 20-летний водитель, 19-летний пассажир и мальчик, произошла накануне между селами Земетчино и Раево в Пензенской области. Об этом сообщила
«Пенза-пресс» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по региону.
На шестом километре трассы водитель ВАЗ не справился с управлением и слетел с дороги в кювет, в результате чего машина перевернулась. Водителю оказали помощь на месте и отпустили домой, а двух пассажиров доставили с травмами в больницу.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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