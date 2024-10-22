ДТП, в котором пострадал пешеход, произошло в Уфе

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла накануне вечером на оживленном участке автодороги Уфа — Оренбург. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Уфы.
Женщина-водитель за рулем иномарки наехала на мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сообщается, что от сильного удара пострадала передняя часть автомобиля.
Сейчас правоохранители устанавливают личность пешехода. На вид мужчине около 40-50 лет.
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