ДТП, в котором пострадал пешеход, произошло в Уфе

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла накануне вечером на оживленном участке автодороги Уфа — Оренбург. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Уфы.

Женщина-водитель за рулем иномарки наехала на мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сообщается, что от сильного удара пострадала передняя часть автомобиля.

Сейчас правоохранители устанавливают личность пешехода. На вид мужчине около 40-50 лет.