ДТП, в котором пострадал 8-летний мальчик, произошло в Петербурге
Авария с участием восьмилетнего мальчика произошла накануне на проспекте Просвещения в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
У дома № 87 водитель Renault Duster наехал на ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства происшествия.
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