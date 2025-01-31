ДТП, в котором погибли два человека, произошло в Челябинской области

В Златоустовском городском округе Челябинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом написал сайт kursdela.biz со ссылкой на ГИБДД Челябинской области.
Авария случилась на 1747-м километре федеральной трассы М-5. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Nissan, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada Granta.
В результате столкновения погибли 49-летний водитель отечественной машины и его 52-летний пассажир. Водителю Nissan была оказана медицинская помощь.
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