ДТП, в котором погиб водитель ВАЗа, произошло в Краснодаре

В пятницу утром, 28 февраля, на улице Ягодина в Краснодаре произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила «Кубань 24».
По предварительной информации, житель Краснодара 46 лет управлял автомобилем марки ВАЗ-2104. Он двигался по Ростовскому шоссе в направлении от улицы Пригородной к улице Ягодина. В какой-то момент мужчина потерял контроль над соблюдением бокового интервала и не заметил стоящий на обочине автомобиль с работающими проблесковыми маячками. Отечественный автомобиль столкнулся с дорожной машиной комбинированного типа.
Мужчина скончался на месте ДТП. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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