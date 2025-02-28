ДТП, в котором погиб водитель ВАЗа, произошло в Краснодаре

В пятницу утром, 28 февраля, на улице Ягодина в Краснодаре произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила «Кубань 24» .

По предварительной информации, житель Краснодара 46 лет управлял автомобилем марки ВАЗ-2104. Он двигался по Ростовскому шоссе в направлении от улицы Пригородной к улице Ягодина. В какой-то момент мужчина потерял контроль над соблюдением бокового интервала и не заметил стоящий на обочине автомобиль с работающими проблесковыми маячками. Отечественный автомобиль столкнулся с дорожной машиной комбинированного типа.

Мужчина скончался на месте ДТП. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.