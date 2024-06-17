ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло в Казани

Авария с участием трамвая и легкового автомобиля произошла накануне на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского в Казани. Об этом написал сайт inkazan.ru.

Известно, что трамвай на высокой скорости врезался в автомобиль марки Mitsubishi Pajero, который проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора.

По словам пассажирки автомобиля, всего общественный транспорт протаранил три машины. В ДТП пострадал водитель Mitsubishi, его доставили в городскую больницу № 7.

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