ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло в Казани
Авария с участием трамвая и легкового автомобиля произошла накануне на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского в Казани. Об этом написал сайт inkazan.ru.
Известно, что трамвай на высокой скорости врезался в автомобиль марки Mitsubishi Pajero, который проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора.
По словам пассажирки автомобиля, всего общественный транспорт протаранил три машины. В ДТП пострадал водитель Mitsubishi, его доставили в городскую больницу № 7.
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