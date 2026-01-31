ДТП с участием шести грузовиков произошло в Свердловской области

На трассе «Пермь — Екатеринбург» в Нижнесергинском районе столкнулись шесть большегрузов. Об этом сообщил сайт Ural.kp.ru .

«В связи с массовым ДТП движение на данном участке автодороги в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Свердловской области.

Транспортные средства серьезно повреждены, а груз раскидан по проезжей части. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, добавил sibdepo.ru.