ДТП с участием ребенка произошло на трассе в ХМАО

На 197 километре трассы «Сургут — Нижневартовск» произошла авария. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Hino находился в утомленном состоянии и выехал на полосу встречного движения, написал Ura.ru .

Там он наехал на трассовое ограждение, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen. В Volkswagen находился четырехлетний пассажир.

«В результате ДТП четырехлетний пассажир Volkswagen получил травмы», — сообщили в Госавтоинспекции Югры.