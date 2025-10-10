ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Ленобласти

В Отрадном произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Полиция начала уголовное производство по факту случившегося. Об этом написало СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

9 октября на Набережной улице 24-летний водитель на Hyundai Solaris, который ехал из Павлово-на-Неве в сторону Петербурга, сбил 16-летнего студента первого курса техникума. Молодой человек шел по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара подростка отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса «ГАЗа» под управлением 42-летнего водителя.

Юношу с тяжелыми травмами госпитализировали. Водителя «Хендай Солярис» задержали, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.