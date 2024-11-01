ДТП с участием нескольких машин произошло в Самаре

Массовая авария произошла рано утром в пятницу, 1 ноября, на Заводском шоссе в Самаре. Об этом рассказал сайт volga.news , ссылаясь на ГУ МВД России по региону.

В районе дома № 32б мужчина за рулем Lada Granta врезался в Merсedes, которым управлял 65-летний водитель. От удара иномарка отлетела на Lada Granta и Toyota Land Cruiser.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.