ДТП с участием нескольких машин произошло на улице Вилкова во Владивостоке

Массовая авария произошла накануне около дома № 11 на улице Вилкова во Владивостоке. Об этом рассказал сайт vostokmedia.com .

По предварительной информации, водитель Toyota RAV4 во время перестроения на другую полосу столкнулся с Mitsubishi Colt. От удара машина врезалась в микроавтобус Mercedes, после чего тот выехал на встречную полосу и столкнулся с Suzuki Jimny. Мини-внедорожник слетел с дороги и перевернулся.

Как рассказали очевидцы, авария произошла в считанные секунды. Никто из участников ДТП не пострадал.