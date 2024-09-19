ДТП с участием мотоцикла и легкового авто произошло в Нижнем Новгороде
Авария с участием мотоциклиста и автомобиля Volvo произошла накануне на улице Ванеева в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на правоохранителей.
Прямо перед Ванеевским мостом водитель двухколесного транспорта врезался в иномарку. Из-за столкновения на месте происшествия произошел разлив топлива.
Информации о пострадавших не поступало.
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