ДТП с участием машины ДПС и такси произошло в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировали дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали автомобиль ДПС и такси. Инцидент произошел поздним вечером 18 февраля на перекрестке проспекта Ленина и улицы Севастопольская в Арзамасе, написало НИА «Нижний Новгород» .

Видеозаписи происшествия показали, что экипаж ДПС двигался с включенными специальными сигналами и поворачивал налево на запрещающий сигнал светофора. Водитель встречного автомобиля не смог вовремя остановиться и избежать столкновения.

После удара машина ДПС развернулась и врезалась в припаркованные автомобили. Такси после столкновения выехало за пределы дороги, повредив забор и урну.

Водитель такси получил серьезные травмы: медики выявили у него черепно-мозговую травму, тупую травму живота и ожог брюшной стенки.