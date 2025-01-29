ДТП с участием легковушки и КамАЗа произошло в Саратовской области

В среду, 29 января, недалеко от Красноармейска произошло столкновение легкового автомобиля Renault и грузовика КамАЗ с пустой пищевой цистерной. Об этом написал телеканал «Саратов 24».
Как сообщило региональное управление ГИБДД, авария произошла в 9:40 утра на 391-м километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград». За рулем иномарки находился мужчина 1979 года рождения, за рулем КамАЗа — 38-летний водитель. Никто из участников аварии не получил травм.
В администрации Красноармейского района уточнили, что в результате столкновения произошел разлив топлива и масла на дорогу.
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