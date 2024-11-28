ДТП с участием легковушки и «Газели» произошло в ЯНАО. Один человек пострадал

Авария, в которой пострадал один человек, произошла накануне на Карамовской автодороге в ЯНАО. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на городское ОМВД.

В дневное время суток здесь столкнулись «Газель» и Peugeot. Водителя Peugeot, который получил травмы, доставили в больницу в Ноябрьске.

В ОМВД не уточнили, по чьей вине было совершено столкновение. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.