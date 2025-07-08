ДТП с участием легкового авто и трактора произошло под Петрозаводском

Вечером 7 июля на трассе «Петрозаводск — Суоярви» случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль столкнулся с движущимся навстречу трактором. Сообщение о столкновении поступило службам экстренного реагирования в 21:08 вечера, написал karelinform.ru .

Для ликвидации последствий происшествия на место прибыли специалисты-спасатели из поселка Чална. Их задачей стало устранение технической утечки жидкостей из поврежденных автомобилей и принятие мер по обеспечению безопасности окружающей среды.

Пострадавший участник ДТП был передан медикам скорой помощи.