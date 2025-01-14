Во вторник, 14 января, на автодороге Нижний Новгород — Кстово произошло ДТП с участием КамАЗа, которое привело к перекрытию дороги. Об этом ИА «Время Н» сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Нижегородской области.