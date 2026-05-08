ДТП с участием грузовика МАЗ произошло в городе Балаково Саратовской области
Вчера, 7 мая, на шоссе Энергетиков рядом с Саратовским шоссе в городе Балаково Саратовской области произошло ДТП. Об этом сообщил сайт «СарИнформ».
По данным региональной Госавтоинспекции, 59-летний мужчина на автомобиле Nissan врезался в припаркованный грузовик МАЗ. Водителя легкового автомобиля госпитализировали.
На фотографии с места аварии видно, что у иномарки сильно повреждена передняя часть кузова и оторвалось переднее колесо.
