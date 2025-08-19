ДТП с участием «Газели» и автобуса произошло в центре Екатеринбурга

Утром 19 августа в Екатеринбурге на улице Челюскинцев произошла серьезная авария: микроавтобус «Газель» столкнулся с междугородним автобусом и перевернулся. Один из читателей портала URA.RU сообщил, что водителя «Газели» сильно зажало в кабине транспортного средства.

Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место происшествия и начали разбираться в обстоятельствах аварии.

Место происшествия находится напротив здания управления Свердловской железной дороги, где временно ограничено движение транспорта. Журналисты обратились за официальным комментарием в местное управление Госавтоинспекции, но пока не получили ответа.