ДТП с участием фуры и нескольких машин произошло в Нижнем Новгороде

Авария, в результате которой загорелась фура, произошла накануне в Нижнем Новгороде. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Как рассказали очевидцы, большегруз занесло на заснеженной дороге. В какой-то момент водитель потерял управление и врезался в припаркованные машины. Сразу после столкновения фура загорелась.

Случай произошел накануне на улице Чаадаева. О пострадавших не сообщается.