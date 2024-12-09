ДТП с участием фуры и нескольких машин произошло в Нижнем Новгороде
Авария, в результате которой загорелась фура, произошла накануне в Нижнем Новгороде. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.
Как рассказали очевидцы, большегруз занесло на заснеженной дороге. В какой-то момент водитель потерял управление и врезался в припаркованные машины. Сразу после столкновения фура загорелась.
Случай произошел накануне на улице Чаадаева. О пострадавших не сообщается.
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