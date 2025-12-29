ДТП с участием фур произошло на трассе «Пермь-Екатеринбург»
На 288-м километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» в Нижнесергинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовиками. Один из водителей был госпитализирован. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель грузовика FAW ехал с небезопасной скоростью и, увидев впереди другое ДТП, резко затормозил. Машину занесло, и она съехала с дороги.
Водитель следующего за ним грузовика Mercedes-Benz, пытаясь избежать столкновения, также съехал с проезжей части. В результате он получил травмы и был доставлен в Ревдинскую городскую больницу.
На месте происшествия сотрудники ГИБДД проводят необходимые процессуальные действия, по факту ДТП начата проверка.