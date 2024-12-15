ДТП с участием электровелосипеда произошло в Саратове

В Саратове на улице 2-я Садовая произошло столкновение автомобиля KIA Rio и электровелосипеда. От этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Водителя электровелосипеда госпитализировали с травмами.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств произошедшего.

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