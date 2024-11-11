ДТП с участием двух грузовиков произошло в Челябинской области. Есть пострадавший

Дорожная авария, в которой пострадал один человек, произошла накануне на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

На 1716-м километре трассы 31-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Dongfend.

В аварии пострадал водитель последнего автомобиля. Мужчину с травмами доставили в больницу, говорится в сообщении ведомства.