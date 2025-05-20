ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло в Бессоновском районе Пензенской области

В поселке Новая жизнь Бессоновского района случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили изданию «Пенза-пресс» в управлении Госавтоинспекции по Пензенской области, авария произошла 17 мая в 18:25 на улице Школьной, возле дома № 37А.
Столкнулись автомобиль Infiniti FX 30D и мотоцикл Progasi. В результате происшествия пострадал 33-летний водитель мотоцикла, его доставили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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