ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло в Бессоновском районе Пензенской области

В поселке Новая жизнь Бессоновского района случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили изданию «Пенза-пресс» в управлении Госавтоинспекции по Пензенской области, авария произошла 17 мая в 18:25 на улице Школьной, возле дома № 37А.