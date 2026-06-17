ДТП с участием автомобиля и автобуса произошло на проспекте Победы в Пензе

В Пензе на проспекте Победы 15 июня в 8:40 произошло ДТП с участием двух транспортных средств — автомобиля Mazda 323 и автобуса малого класса «ГАЗ А63R42». Об этом сообщила «Пенза-пресс».
После столкновения иномарка врезалась в бордюрный камень. В результате аварии 27-летняя водитель и ее 22-летняя пассажирка получили травмы, но после оказания медицинской помощи были отпущены. Еще одна пассажирка — 30-летняя женщина — была госпитализирована.
Сотрудники полиции восстанавливают картину произошедшего.
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