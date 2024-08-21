ДТП с участием автогрейдера произошло на трассе Сургут — Салехард. Есть пострадавший
Авария с участием автогрейдера и легкового автомобиля произошла накануне на трассе Сургут — Салехард. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.
Установлено, что водитель LADA не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с техникой.
Медики доставили в больницу водителя отечественного авто. О других пострадавших не сообщается.
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