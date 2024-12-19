ДТП с трамваем «Чижик» и грузовиком произошло на Рябовском шоссе в Петербурге

В 17:20 в полицию Красногвардейского района Петербурга сообщили о ДТП на пересечении Беломорской улицы и Рябовского шоссе. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе МВД города.
Госавтоинспекция выяснила, что при повороте направо на Беломорскую улицу грузовик «Джак» выехал на рельсы, не пропустив двигавшийся по Рябовскому шоссе в сторону улицы Ковалевской трамвай «Чижик». В результате трамвай врезался в правый бок грузовика.
Вагоновожатый порезал руки об осколки стекла, но от госпитализации отказался, получив медицинскую помощь на месте. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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