ДТП с рейсовым автобусом произошло в Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, автомобиля «Газель» и двух легковых автомобилей. Об этом написал Ura.ru .

Автобус маршрута Усть-Катав — Малояз двигался в попутном направлении с остальными участниками аварии. В результате столкновения пять человек получили травмы. На месте происшествия введен режим реверсивного движения.

В пресс-службе Федерального казенного учреждения «Управления федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ Федерального дорожного агентства» уточнили, что предварительная информация о количестве пострадавших уточняется. О состоянии пострадавших и характере травм подробной информации пока нет.