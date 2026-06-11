ДТП с пострадавшими детьми произошло в Красноярском крае

В Боготольском округе Красноярского края накануне, 9 июня, произошло ДТП, в результате которого отец с тремя детьми съехал на автомобиле «ВАЗ 2106» в кювет. Об этом сообщил сайт prmira.ru .

Авария случилась в селе Тюхтет, когда 39-летний водитель, не справившись с управлением, потерял контроль над машиной. В салоне находились три его дочери (5, 9 и 10 лет), которые, как отметили в Госавтоинспекции, не были пристегнуты ремнями безопасности, что привело к получению ими травм.

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для осмотра, однако после этого мужчина сбежал из больницы и не вернулся на место ДТП, а информация об аварии была передана полицейским именно оттуда.

Позже выяснилось, что водитель управлял автомобилем без водительских прав, полиса ОСАГО, а сам транспорт не был зарегистрирован, в связи с чем в отношении мужчины составили несколько административных дел, а саму семью планируют поставить на профилактический учет.