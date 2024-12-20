ДТП с пострадавшим случилось в Саратове

В Ленинском районе Саратова 10 октября примерно в 23:00 произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД.

LADA Granta, которой управляла женщина, двигалась по улице Шехурдина в сторону улицы Ламповая. Рядом с домом № 43 на улице Шехурдина она столкнулась с автомобилем «ВАЗ 21041-30».

После столкновения автомобиль «ВАЗ 21041-30» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «УАЗ323632 UAZ Р1СUP», за рулем которой находился мужчина. Водителю автомобиля «ВАЗ 21041-30» был причинен тяжкий вред здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.