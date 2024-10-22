ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Карелии. Там столкнулись две иномарки

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла в понедельник, 21 октября, на перекрестке улиц Антикайнена и Надежды в Костомукше. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Карелии.
Установлено, что водитель Volkswagen при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю Renault. В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся во второй машине.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. О других пострадавших неизвестно.
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