ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Карелии. Там столкнулись две иномарки

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла в понедельник, 21 октября, на перекрестке улиц Антикайнена и Надежды в Костомукше. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Карелии.

Установлено, что водитель Volkswagen при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю Renault. В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся во второй машине.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. О других пострадавших неизвестно.