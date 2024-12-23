ДТП с летальным исходом произошло на трассе под Тюменью
На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в котором погиб человек. Три грузовика столкнулись с легковым автомобилем Lada Priora. Об этом сайту Ura.ru сообщили в ГИБДД Тюменской области.
По информации ведомства, в результате аварии погиб водитель автомобиля КамАЗ. Правоохранители ограничили движение на 120-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск возле Заводоуковска.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для легковых автомобилей организован объезд через село Новая Заимка. Движение для грузового транспорта полностью приостановлено.
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