ДТП с летальным исходом произошло на трассе под Тюменью

На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в котором погиб человек. Три грузовика столкнулись с легковым автомобилем Lada Priora. Об этом сайту Ura.ru сообщили в ГИБДД Тюменской области.

По информации ведомства, в результате аварии погиб водитель автомобиля КамАЗ. Правоохранители ограничили движение на 120-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск возле Заводоуковска.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для легковых автомобилей организован объезд через село Новая Заимка. Движение для грузового транспорта полностью приостановлено.