ДТП с двумя жертвами произошло в Нижегородской области

Утром 2 июля на 200-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров произошло массовое ДТП, в результате которого погибли два человека. Как сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области, авария случилась из-за превышения скорости водителем грузовика с полуприцепом. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Водитель грузовика, потеряв контроль над управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «МАЗ», за рулем которого находился 25-летний водитель. После столкновения оба грузовика задели автомобиль Lada Granta.

В результате аварии погибли водитель Lada Granta, 46-летний мужчина, и его 43-летний пассажир. Еще один пассажир Lada, 42-летний мужчина, получил травмы.

Следственными органами проводится проверка обстоятельств происшествия.