ДТП с двумя пострадавшими произошло в Малопургинском районе Удмуртии
Авария, в которой пострадали два человека, произошла накануне у деревни Абдес-Урдес в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом написал Izhlife со ссылкой на Пожарно-спасательную часть № 37.
По предварительной информации, водитель за рулем Lada Kalina пошел на обгон в запрещенном месте и врезался в попутный Hyundai. Из-за удара одна из машин оказалась в кювете.
Двух человек доставили в больницу с травмами. Сообщается, что виновник ДТП был пьян.
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