ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Ленинградской области

Дорожная авария, в которой пострадали четыре человека, произошла накануне на трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт karelinform.ru .

Известно, что водитель легкового авто не справился с управлением и столкнулся с фурой, после чего иномарка вылетела в кювет.

Медицинская помощь потребовалась водителю легковушки и трем пассажирам. На месте ДТП работали спасательные службы.