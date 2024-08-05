ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Ленинградской области
Дорожная авария, в которой пострадали четыре человека, произошла накануне на трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.
Известно, что водитель легкового авто не справился с управлением и столкнулся с фурой, после чего иномарка вылетела в кювет.
Медицинская помощь потребовалась водителю легковушки и трем пассажирам. На месте ДТП работали спасательные службы.
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