ДТП с автобусом произошло в Подпорожском районе Ленобласти
В поселке Важины на улице Осташова в Ленобласти пассажирский автобус выехал на обочину. Пострадал кондуктор, его госпитализировали, написала vecherka-spb.ru.
По сообщению пресс-службы ГКУ «Ленобпожспас», водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Транспортное средство перекрыло одну полосу движения в сторону поселка Важины.
На месте работает личный состав 139 пожарной части Подпорожского отряда Леноблпожспас.
