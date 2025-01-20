ДТП по вине нетрезвой женщины произошло на Камышовой улице в Петербурге

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого стала женщина в состоянии алкогольного опьянения. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне вечером полиция заметила автомобиль Kia Rio, взятый в аренду через сервис каршеринга. Его водитель вызвал подозрение.

Полицейские начали преследование машины, так как ее водитель попыталась скрыться. На пересечении Камышовой улицы и дома № 5 автомобиль врезался в светофор и съехал на газон.

Водитель иномарки в результате аварии не пострадала. Женщину направили на медицинское освидетельствование, в отношении виновницы ДТП составили административный протокол.