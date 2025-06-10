Дрон ВСУ ударил по заправке в Белгороде

Минимаркет разрушился возле автозаправки в Белгороде. Могут быть пострадавшие

Минимаркет разрушился на автозаправке на Сумской улице в Белгороде, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Белгород No 1» .

На месте происшествия работают спасатели со спецтехникой. Пожарные проливают конструкции, чтобы не допустить возгорания. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что здание лежит в руинах.

Что стало причиной обрушения, пока не сообщается. Предположительно, по заправке ударил украинский дрон.

В пресс-службе МЧС сообщили, что, по предварительным данным, один человек погиб и пятеро получили ранения. На месте работают более 50 специалистов и 23 единицы техники.