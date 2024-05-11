Драку со стрельбой устроили возле кафе в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 10:59 Драку со стрельбой устроили возле кафе в Екатеринбурге Ura.ru: в Екатеринбурге произошла драка со стрельбой возле кафе

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Массовую драку со стрельбой устроили возле одного из кафе в Екатеринбурге. О ЧП на Волгоградской улице сообщило Ura.ru.

В городском УМВД агентству заявили, что после потасовки двух человек доставили в больницу.

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О ЧП в полицию сообщили поздно вечером 11 мая. На место незамедлительно направили несколько нарядов полиции.

«Предварительно установлено, что конфликт произошел между членами компании, отдыхавшей в одном из заведений неподалеку», — добавили в ведомстве.

Жизни пострадавших в драке ничто не угрожает. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. По итогам проверки примут процессуальное решение.

В начале мая стало известно о случаях нападения уличной банды на случайных прохожих в Перми. Личности злоумышленников оперативно установили. Двоих из них задержали.