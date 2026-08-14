Доцент Лебединский посоветовал соблюдать скоростной режим, чтобы избежать столкновения с лосем на трассе

С начала года в Нижегородской области зарегистрировано 162 наезда на животных, в которых пострадали восемь человек. Только за 26 дней июля зафиксировано 25 подобных ДТП, в которых травмы получили два человека, отметил сайт pravda-nn.ru .

По статистике, осенью в регионе растет количество аварий с участием диких животных. В этот период начинается гон лосей, и они становятся агрессивными — могут выбегать даже на автомагистрали, хотя обычно избегают оживленных трасс.

По словам доцента кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ имени Н.И. Лобачевского Андрея Лебединского, свет фар дезориентирует животных.

«Они могут просто оцепенеть в какой-то момент. Могут стоять и смотреть в ступоре. Или отскочить, услышав шум двигателя», — пояснил эксперт.

В случае столкновения водителю необходимо остановить транспортное средство, сообщить о ДТП по телефону 112, установить знак аварийной остановки, включить аварийную сигнализацию и следовать указаниям диспетчера.

В ГИБДД предупреждают: не стоит пытаться скрыться с места ДТП, так как это может повлечь за собой серьезные юридические последствия.