Доставщик еды сбил ребенка в Дзержинске

СК возбудил уголовное дело после наезда доставщика еды на ребенка в Дзержинске

Смертельное ДТП произошло в Дзержинске Нижегородской области. Водитель доставки еды сбил восьмилетнего мальчика, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По предварительной версии, во время сборов детей из спортивной секции по карате водитель автомобиля Geely Monjaro не справился с управлением и наехал на ребенка. Авария произошла в лесном массиве в районе улицы Попова.

Несовершеннолетний скончался от полученных травм в больнице. Правоохранители задержали водителя. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее курьер совершил наезд на электровелосипеде на школьника в Красногорске. Мужчина сбил ребенка на тротуаре и сбежал с места ДТП. Следователи завели уголовное дело.