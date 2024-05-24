Дошкольник за рулем отцовской машины насмерть сбил годовалую сестру в Волгоградской области

Автомобиль, за рулем которого находился четырехлетний мальчик, стал участником смертельного ДТП в селе Дубовое Волгоградской области. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, дошкольник, играя в салоне отцовской машины, завел транспорт и тронулся с места. Под колеса попала годовалая сестра юного водителя, находившаяся поблизости.
Малышку госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее жизнь. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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