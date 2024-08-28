Дорожный затор образовался на трассе в Ставропольском крае после ДТП с грузовиком

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Ставропольском крае. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на ГАИ региона.

Авария произошла на 30-м километре трассы Минеральные Воды — Суворовская. По предварительным данным, 26-летний водитель легковушки превысил скорость и вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с КамАЗом.

Оба автомобилиста получили травмы. На маршруте образовался серьезный дорожный затор.

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