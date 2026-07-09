Дорожный рабочий попал под колеса машины после ДТП на Новоприозерском шоссе в Ленобласти
Серьезная авария произошла на Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Подробности сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По предварительным данным, автомобиль Infiniti столкнулся с «Ладой Грантой», после чего выехал на обочину, где проходили дорожные работы. Под колеса машины попал 51-летний сотрудник.
Пострадавшего с множественными травмами экстренно госпитализировали. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.
Предварительной причиной аварии назвали лопнувшее колесо одного из автомобилей. Проводится проверка.