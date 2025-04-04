Дорожный рабочий погиб в результате ДТП в Кузбассе

В городе Ленинске-Кузнецком произошла авария со смертельным исходом. Об этом рассказал сайт sibdepo.ru.
По информации полиции Кузбасса, в результате ДТП погиб 51-летний дорожный рабочий. Мужчина убирал мусор на дороге, когда его сбил автомобиль Hyundai Solaris. За рулем был 52-летний водитель. Он потерял управление машиной и наехал на рабочего.
Сотрудники полиции и госавтоинспекции прибыли на место происшествия, где выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Рабочий умер от полученных травм на месте аварии.
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