Дорогу в Асбесте завалило отходами птицепроизводства

Необычная авария произошла в Асбесте Свердловской области. На проезжую часть улицы Крупской высыпались тушки кур, сообщило Ura.ru .

Происшествие случилось во время перевозки отходов птицепроизводства. Движение транспорта оказалось затруднено. Коммунальные службы города были вынуждены организовать уборку.

По предварительным данным, птица выпала из кузова грузовика, который перевозил отходы на утилизацию и не обеспечил должной герметичности груза.