Дорогого вороного жеребца увели в Хабаровске

Вороного жеребца по кличке Ворон увели из стойла в районе села Красная Речка в Хабаровском крае в ночь с 25 на 26 декабря, его ищут хозяева и волонтеры. Подробности 360.ru рассказал владелец коня Олег.

Он рассказал, что очень любит своего питомца и готовил с ним новогоднюю программу. Конь покладистый, хотя и не дал бы чужому сесть на себя, и найти с ним общий язык опытному человеку не составит труда, добавил мужчина.

Олег считает, что все случилось не по наводке, воры могли быть случайными. Он добавил, что у него есть предположения, куда могли пойти с животным, но полиция не спешит помогать.

«Говорю: я уже установил его маршрут, вам только надо по камерам отследить, куда он пошел. Не можем, говорят. Прямо по центру города вели, и полиция не может отследить, куда его увели! Вот такие дела», — рассказал мужчина.

Он дал особые приметы коня: широкие грудные мышцы, задний правый белый носочек и на лбу белое пятнышко. Цена питомца может превышать 200 тысяч рублей.

