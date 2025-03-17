Дороги затопило, дети учатся дистанционно. Паводки накрыли Челябинскую область

Челябинскую область накрыли сильные паводки. Уровень воды в некоторых территориях увеличился до 50 сантиметров. Из-за неблагоприятных условий в районе объявят режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе администрации Нагайбакского района.

«В связи со сложившейся ситуацией сегодня в районе Распоряжением главы района будет объявлен режим повышенной готовности», — заявили местные власти.

Глава Нагайбакского района Егор Тимофеев провел оперативное совещание, в рамках которого обсудили подготовки к пропуску паводковых вод. В населенных пунктах района прочищают снежные массы на дорогах и проводят противопаводковые работы.

Местные власти сообщили, что в Остроленке поднялся лед у моста, но подтоплений пока нет. В Париже, Южном, Касселе и Переселенке зафиксировали очаги скапливания воды. В Александро-Невском подмыло участок дороги, в результате чего школьников перевели на дистанционное обучение.

По данным Telegram-канала Readovka, в Челябинской области прорвало плотину и в десяти районах, в том числе в Пластовском, Чесменском, Сосновском, Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском, Саткинском, под воду ушли дороги.